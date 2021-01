Brasile: covid, autorità farmaceutica respinge autorizzazione a uso emergenza per "Sputnik V" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione dei cinque membri del direttorio Anvisa, che il portale "G1" ricorda essere stati tutti nominati dal presidente Jair Bolsonaro, si tiene in un momento di acceso dibattito sull'efficacia dei farmaci. I dati del prodotto AstraZeneca, pubblicati a inizio mese, riferiscono di un 70,4 per cento di efficacia media. A inizio settimana l'istituto Butantan aveva invece riferito che il CoronaVac presentava un'efficacia pari al 50,38 per cento dei casi, valore nettamente inferiore a quello annunciato nei test svolti in altri paesi. Una notizia che avrebbe spinto Malesia e Singapore a sollecitare ulteriori assicurazioni scientifiche alla SinoVac prima di perfezionare l'accordo della vendita. la casa farmaceutica cinese avrebbe successivamente risposto affermando che i "risultati dei test clinici di fase 3 sono sufficienti a provare che la sicurezza e l'efficacia del vaccino sono buone in tutto il mondo". (Brb)