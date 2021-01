Roma: botte tra ragazzi ad Albano Laziale, due giovani in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rissa o aggressione, sono le due piste su cui stanno ancora indagando i carabinieri in merito ad un episodio che, ieri pomeriggio, ha visto il grave ferimento di due giovani ad Albano Laziale. Si tratta di un 23enne rumeno e di un 22 romano, entrambi residenti nella cittadina dei Castelli, soccorsi nel parco comunale Villa Doria per gravi ferite riportate. Il 23enne aveva tagli alle gambe, un trauma cranico e la scheggiatura di una vertebra. E’ stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Tor Vergata dove resta ricoverato in prognosi riservata. Nello stesso ospedale è ricoverato anche l’altro giovane, ma per ferite meno importanti. Le indagini dei carabinieri si sono avvalse delle telecamere che hanno inquadrato le fasi delle violenze senza stabilire con certezza, però, che i due avessero un ruolo attivo, e in questo caso si tratterebbe di rissa, oppure se siano stati aggrediti da un gruppo più numeroso di giovanissimi, alcuni dei quali già identificati.(Rer)