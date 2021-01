© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "ha provocato una ferita sanguinante che ha coinvolto tutto il Paese: non si liquida con un 'rimettiamoci a parlare'. Non si può adesso ricostruire la coalizione a quattro che c’era fino a pochi giorni fa". Lo ha detto in un'intervista a "La Stampa", il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio. (Rin)