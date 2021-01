© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una crisi "aperta in maniera irresponsabile e ingiustificata, un appello ai parlamentari che si riconoscono nei nostri valori per diventare parte di un progetto politico, è legittimo". Lo ha detto, in un'intervista a "La Stampa", il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio. (Rin)