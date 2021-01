© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Calenda, leader di Azione, osserva su Twitter: "Che un presidente del Consiglio buono per tutte le stagioni, senza bussola ideale, senza capacità amministrative, senza un partito, lanci ultimatum è triste. Dico al Pd: 'se ci sei batti un colpo'. Possibilmente andando oltre gli hashtag come 'Avanti con Conte'. Perché la responsabilità è governare bene. Non sopravvivere". (Rin)