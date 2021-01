Governo: Fornaro (Leu), in Parlamento ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma che "alla Camera e al Senato, nella casa della democrazia, ogni parlamentare prima ancora che ogni partito si dovrà assumere le proprie responsabilità di fronte al Paese. Per primi - spiega in una nota - dovranno farlo coloro che condividono la scelta di Renzi di aprire una crisi al buio in piena emergenza sanitaria ed economica e ora, furbescamente, parrebbero volersi nascondere dietro l'astensione. Noi restiamo convinti che l'Italia e gli italiani abbiamo bisogno di tutto meno che di una crisi di governo con il naturale contorno di polemiche e fibrillazioni istituzionali. Una crisi di governo metterebbe poi a serio rischio lo stesso Recovery plan generando ritardi e serie problemi di affidabilità dell'Italia rispetto alla Commissione europea e ai nostri partner europei".(Com)