Milano: sperona auto con due coniugi a bordo e scappa. Deceduto l'uomo, ricoverata la donna

- Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Corsico, Comune della provincia di Milano. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri un’autovettura BMW al momento non meglio identificata proveniente da via Vittorio Veneto, ha attraversato l’incrocio con via Piave verosimilmente ad alta velocità, senza fermarsi allo stop, impattando violentemente contro un’autovettura Fiat 600 con a bordo due coniugi conviventi. Si tratta di un uomo 61enne ed una donna 60enne entrambi italiani. Nella circostanza l’uomo è stato subito trasportato in gravi condizioni presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) dove è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate nell‘impatto mentre la moglie è stata condotta in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove tuttora permane ricoverata non in pericolo di vita. Subito dopo l’impatto il conducente della BMW, attualmente rimasto ignoto, senza prestare soccorso alle vittime, si è dato alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della stazione di Corsico hanno fatto sapere che non sono presenti immagini di impianti di videosorveglianza sul luogo dell'incidente. (Com)