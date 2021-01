© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del Partito democratico di "andare in Aula a verificare la fiducia e dichiarare non componibile la frattura con Italia viva è dettata da ragioni e fatti squisitamente politici". Lo evidenzia su Twitter il ministro per il Sud ed esponente del Pd, Giuseppe Provenzano. "Non è una cavalleria rusticana tra Conte e Renzi. Astenersi tifosi. Soprattutto in queste ore", aggiunge. (Rin)