Libia: ex muftì al Ghariani ha partecipato alle elezioni municipali a Tajoura

- L'ex muftì della Libia, al Sadiq al Ghariani, che ha risieduto negli ultimi anni in Turchia, è apparso ieri nella città di Tajoura, nell'ovest della Libia. Secondo i media locali il religioso, noto per le sue posizioni estremiste, ha partecipato ieri alle elezioni del consiglio municipale di Tajoura recandosi alle urne. Il Comitato Centrale per le Elezioni del Consiglio municipale ha detto che Ghariani ha votato presso la sezione elettorale di Al-Hattab. I seggi elettorali hanno chiuso i battenti alle 19 di ieri, quando la commissione ha dichiarato che la percentuale dei partecipanti al voto è stata del 17 per cento, con il 79 percento di uomini e il 17 percento di donne.(Res)