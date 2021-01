Lazio: Lega, Pavoncello nominato coordinatore del dipartimento commercianti ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri su zoom il direttivo del Lazio della Lega, dove era presente il Segretario Nazionale Matteo Salvini. Nel corso della riunione il coordinatore regionale Claudio Durigon ha comunicato le nomine dei vari dipartimenti. Coordinatore del dipartimento attività su area Pubblica (ambulanti) è stato nominato Angelo Pavoncello già sindacalista del settore da anni in difesa della categoria, e tra i protagonisti dell’uscita definitiva degli ambulanti dalla direttiva europea cosiddetta Bolkestein. "Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini ed il coordinatore Claudio Durigon del Lazio della Lega-Salvini Premier, per avermi affidato un incarico, che ritengo importante, prima di tutto per l’attenzione data ad una categoria produttiva gli ambulanti, che nel Lazio può contare su 27 mila imprese, che con l’indotto sviluppato, da lavoro ad oltre 100 mila persone nella nostra regione". Così in una nota Angelo Pavoncello Lega-Salvini Premier Lazio. "Questa è la dimostrazione che la Lega, pone massima attenzione a tutte le categorie produttive del nostro territorio. Sono onorato di aver ricevuto questa nomina, che mi consentirà di essere a disposizione del partito e del coordinatore regionale, mettendo al loro servizio la mia esperienza maturata in tanti anni di sindacato nella difesa degli ambulanti". (Com)