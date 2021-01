Regno Unito: ministro Esteri Raab, possibile allentamento delle restrizioni entro marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico auspica di poter prendere in considerazione la possibilità di allentare le restrizioni anti-Covid entro marzo. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, intervistato dall’emittente “Sky News”. “Auspichiamo di uscire da questo blocco nazionale il prima possibile”, ha detto Raab. “All'inizio della primavera, si spera entro marzo, saremo in grado di prendere questa decisione. Penso sia giusto dire che non faremo tutto in un colpo. Mentre eliminiamo gradualmente il blocco nazionale, penso che finiremo per passare gradualmente attraverso un approccio a più livelli”, ha aggiunto. Il primo ministro Boris Johnson ha fissato l'obiettivo di vaccinare gli anziani, compresi i residenti delle case di cura, i lavoratori clinicamente vulnerabili e quelli in prima linea - circa più di 13 milioni di persone - entro metà febbraio. Se tutto andrà secondo i piani, ha aggiunto, si potrà prendere in considerazione la possibilità di allentare le restrizioni da quel momento. Il quotidiano “Sunday Times” riferisce oggi che i ministri britannici hanno raggiunto un accordo per approvare un piano in tre punti che potrebbe portare alla revoca di alcune restrizioni all'inizio di marzo. In base a quanto trapelato, le restrizioni saranno allentate una volta che il tasso di mortalità e il numero di ricoveri ospedalieri sarà diminuito e una fetta significativa di persone di età compresa tra i 50 ei 70 anni saranno state vaccinate. Nel Regno Unito, che registra il più alto numero di morti per Covid-19 in Europa, vige un rigido blocco a livello nazionale dallo scorso 5 gennaio, quando le scuole e le attività non essenziali sono state chiuse al pubblico e alle persone è stato raccomandato di lavorare da casa laddove possibile.(Rel)