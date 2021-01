Business news: Arabia Saudita, depositi bancari in aumento per il sesto mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dei depositi bancari presso gli istituti di credito operanti in Arabia Saudita ha raggiunto, alla fine di novembre 2020, i 471,5 miliardi di rial sauditi (102,9 miliardi di euro), in aumento del 10,46 per cento rispetto al valore di 426,8 miliardi (93,1 miliardi di euro) registrato nello stesso mese del 2019. Secondo un’analisi pubblicata dal quotidiano economico “Al Eqtisadiya” sulla base di dati della Banca centrale di Riad (Sama), a novembre i depositi hanno registrato il livello più alto in dieci mesi, crescendo su base annua per il sesto mese consecutivo. La crescita giunge nonostante una diminuzione dei tassi d’interesse, in calo per l’undicesimo mese consecutivo. (Res)