Business news: economia Uganda rallenta, debito pubblico salirà al 49,9 per cento del Pil

- La pandemia di Covid-19 ha influito negativamente sull'economia dell'Uganda, che secondo le stime del governo crescerà di soli 3,1 punti percentuali nel 2021 a fronte di una proiezione pre-pandemia stimata al 6,2 per cento, portando inoltre il debito pubblico al 49,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Lo ha riferito il ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico di Kampala, precisando che il debito pubblico del precedente anno finanziario era del 41,2 per cento e che il Prodotto interno lordo (Pil) dell'anno in corso sarà probabilmente il più basso dopo l'anno finanziario 2019/2020 (2,9 per cento). In questo contesto, secondo il direttore ad interim per gli Affari economici del ministero delle Finanze, Moses Kaggwa, la spesa è aumentata per affrontare le sfide economiche e sanitarie legate al Covid-19, con un crescente deficit fiscale stimato per quest'anno al 10,7 per cento contro il 7,2 dell'anno fiscale precedente. (Res)