Business news: Angola, Fmi stanzia 487,5 milioni di dollari nell’ambito dell’accordo triennale

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato l'erogazione di circa 487,5 milioni di dollari in favore dell'Angola. L’erogazione, come riferito dall’istituto in una nota, è concessa nell'ambito di un accordo triennale di circa 3,7 miliardi di dollari approvato il 7 dicembre 2018 nell'ambito dell'Extended Credit Mechanism (Medc) dell’Fmi. Questo strumento prevede un sostegno più prolungato da parte dell'Fmi a beneficio di un programma, nonché periodi di rimborso più lunghi per i prestiti concessi. Con questo nuovo esborso, l’istituto internazionale porta a quasi 3 miliardi di dollari l'importo già stanziato in favore dell’Angola, la cui economia è stata messa in ginocchio dalla crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia di Covid-19 e dal conseguente crollo della produzione e dei prezzi del petrolio, da cui il paese rimane fortemente dipendente. (Nys)