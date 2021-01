Business news: Senegal, economia in crescita di 3 punti percentuali a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Senegal si è rafforzata di 3 punti percentuali a fine novembre rispetto al mese precedente, esclusi i settori dell'agricoltura e della silvicoltura. Lo ha detto la direzione degli studi economici (Dpee) con sede a Dakar, osservando che l'aumento è di gran lunga inferiore a quello registrato in ottobre con il 15,3 per cento. Secondo il Dpee, il rafforzamento dell'attività economica nel periodo in esame è determinato dall'andamento del settore secondario (13 per cento), pubblica amministrazione (3 per cento) e primario (4,9 per cento). Tuttavia, il settore terziario è sceso del 3,5 per cento nel periodo considerato. (Res)