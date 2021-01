Afghanistan: 2 giudici uccisi in un attacco mirato a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco armato nella capitale dell'Afghanistan Kabul ha ucciso due giudici donna e ha lasciato due persone ferite, secondo quanto riportato dai media locali oggi. Secondo l'emittente afghana 1TV News, uomini armati su una motocicletta hanno aperto il fuoco contro un'auto in movimento, colpendo i due giudici e il loro autista. L'attacco di domenica è stato l'ultimo di una serie di attacchi mirati nel paese contro le donne. All'inizio della settimana due donne soldato sono state uccise nella provincia di Balkh in un attacco simile. Nessun gruppo ha ancora rivendicato l'attacco. I talebani e altri gruppi islamici radicali in Afghanistan aderiscono a una lettura radicale della legge della Sharia che proibisce alle donne di lavorare, tanto meno di ricoprire incarichi di governo. (Res)