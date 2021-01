Usa: presidenziali Uganda, "profonda preoccupazione" per situazione diritti umani e politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha espresso "profonda preoccupazione" sulla situazione dei diritti umani e politici in Uganda, prima e durante le elezioni di giovedì 14 che hanno proclamato per la sesta volta Yoweri Museveni presidente. In una nota, il Dipartimento di Stato parla di "numerosi" e "credibili rapporti sulla violenza delle forze di sicurezza durante il periodo pre elettorale e di irregolarità nel corso degli scrutini". Washington sollecita "urgentemente indagini indipendenti, credibili e imparziali" sulle denunce, "condanna i continui attacchi ai candidati politici e chiede al governo di rispettare i loro diritti umani e libertà fondamentali, compresa quella di espressione". Al tempo stesso si esprime "profonda preoccupazione le continue aggressioni e minacce alla società civile", e si lancia un appello all'immediato ripristino della rete Internet, sottoposta a continui blackout, e ai social media. Il dipartimento di Stato invita i partiti a "respingere la violenza e ad utilizzare le vie costituzionali" per fare rilevare le proprie denunce. (segue) (Nys)