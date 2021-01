© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio partito oggi non è all'opposizione, che sarà all'opposizione è tutto da stabilire". Lo ha detto La professoressa Elena Bonetti, ex ministra per la Pari opportunità in quota Italia viva, a "Omnibus" su La7. "Italia viva non si sta certamente ponendo come forza di opposizione, stiamo sollecitando una responsabilità di dare una risposta che i cittadini chiedono", ha aggiunto.(Rin)