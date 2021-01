© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi la Liguria "passa in zona arancione". Lo conferma su Twitter il governatore della Regione, Giovanni Toti. "So che saranno due settimane di sacrifici per tutti, ma i nostri dati sulla diffusione del virus sono già in miglioramento rispetto a quelli di dieci giorni fa, che ci hanno portato a entrare in questa fascia", assicura.(Rin)