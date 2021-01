Governo: Renzi, senza Iv non ci sono numeri, esecutivo di coalizione con Pd centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo che si formi un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti". E' la proposta di Matteo Renzi raccolta in un'intervista da "Il Corriere della Sera". Da mesi, ha ribadito il leader di Italia viva, "chiediamo un salto di qualità nell'azione del governo. Serve un sogno per l'Italia, non l'incubo del litigio quotidiano. Serve un progetto, una visione, una strategia. La chiediamo da mesi: se finalmente gli altri ci sono, ci trovano preparati", ha aggiunto. Il fatto è che "senza Italia viva non ci sono i numeri. Forse non sarà più amore, ma almeno è matematica. Se Zingaretti insiste a dire no a Italia viva, finisce col dare il Paese a Salvini". (Rin)