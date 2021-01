Roma: Raggi, stiamo investendo per riqualificare aree verdi, 330mila euro per parco Volpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è la capitale più verde d'Europa. Lo so, molti non ci credono, ma è così: la nostra città ha molti più parchi ed aree verdi di Parigi, di Berlino di Londra. Molto più estesi e collegati tra loro. Un patrimonio inestimabile, che si intreccia con la storia e con l'arte". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Spazi verdi dove poter giocare con i nostri figli o passare tempo libero all'aria aperta. Per questo -continua Raggi- stiamo investendo tantissimo per riqualificare i parchi di Roma, in tutti i Municipi della città. Ad esempio abbiamo approvato il progetto di riqualificazione di tutto il Parco Volpi, un polmone verde di circa 1,6 ettari del XV Municipio. Un’operazione importante, per la quale abbiamo stanziato più di 330mila euro. Rifaremo i vialetti e riporteremo decoro e sicurezza all'interno dell'area, potando le piante e curando la vegetazione". (Com)