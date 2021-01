Covid: stabile il rapporto positivi-tamponi, superato il milione di vaccinazioni somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra positivi al Covid-19 e tamponi processati resta stabile sotto quota sette, dopo essere balzato stabilmente oltre il 10 per cento a seguito delle festività natalizie. L'ultimo bollettino del ministero della Salute rileva 16.310 nuovi contagi a fronte di 260.704 tamponi effettuati. Il rapporto test-positivi è pari al 6,2, in lieve aumento rispetto al 5,9 della rilevazione precedente. Scende a 16.186 unità il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.729.216 dall'inizio della pandemia. Il numero degli attualmente positivi è di 557.717 unità, in calo di 369 rispetto a ieri. In lieve calo, a 2.520, le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 in meno rispetto al giorno precedente. Pari a 22.784 le persone ricoverate con sintomi. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.134), il Veneto (1.929), l’Emilia Romagna (1.674), la Sicilia (1.954) e il Lazio (1.282).Sono intanto 1.085.221 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 71,8 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 1.455.675. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa la Lombardia con 172.570 dosi somministrate, l'Emilia Romagna (111.980), il Lazio (101.609), la Campania (98.505), e il Veneto (97.650).(Nys)