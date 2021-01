Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità variabile, fino al mattino più compatta ed estesa sulla Pianura, irregolare sulle zone montane; schiarite nella tarda mattinata e nel pomeriggio, in serata temporanee velature o locali annuvolamenti, banchi di nebbia possibili sulla Bassa Pianura. Nevischio portato da nord o deboli nevicate sulla fascia alpina di confine a partire dal mattino. Temperature stazionarie o in lieve aumento. In Pianura minime tra -3 e 0 °C, massime tra 4 e 7°C.(Rem)