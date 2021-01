G7: Regno Unito annuncia vertice in Cornovaglia a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di tenere il primo vertice in presenza del G7 da quasi due anni nel mese di giugno a Carbis Bay, in Cornovaglia. “Duecento anni fa le miniere di stagno e rame della Cornovaglia erano al centro della rivoluzione industriale del Regno Unito e questa estate la Cornovaglia sarà di nuovo il nucleo di grandi cambiamenti e progressi globali”, ha affermato il primo ministro Boris Johnson in una nota, aggiungendo che al vertice parteciperanno anche i leader di Australia, India e Corea del Sud. “Il coronavirus è senza dubbio la forza più distruttiva che abbiamo visto da generazioni e la più grande prova dell'ordine mondiale moderno che abbiamo sperimentato”, ha detto Johnson. “È giusto affrontare la sfida di ricostruzione unendoci con uno spirito di apertura per creare un futuro migliore”, ha aggiunto il premier britannico, affermando di voler utilizzare la presidenza britannica del G7 per creare un consenso sul fatto che l'economia globale debba riprendersi dalla crisi del Covid-19 in modo libero e sostenibile. Il vertice del G7 dello scorso anno, in programma negli Stati Uniti, è stato annullato a causa della pandemia e l’ultima riunione di persona risale al vertice di Biarritz, in Francia, nel 2019. (Rel)