Kosovo: ministra Esteri Haradinaj riceve ambasciatore Qatar al Marri (3)

- Secondo quanto rilevato a fine dicembre dall'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, in un'intervista al portale d'informazione "Klan Kosova", un accordo finale tra Kosovo e Serbia non potrà essere raggiunto senza un confronto sul loro status dei Paesi: solo questo potrebbe portare sviluppi significativi nel dialogo nel 2021. "Per la prima volta, le parti sono riuscite a concordare sui parametri di questo processo negoziale complesso e delicato, ovvero per un accordo comprensivo e legalmente vincolante tra Kosovo e Serbia, che affronti le questioni irrisolte una volta per tutte", ha dichiarato Lajcak. "Certamente le posizioni sono distanti, ma ogni questione dovrà essere affrontata per trovare un terreno comune", ha detto l'inviato speciale dell'Ue. (segue) (Alt)