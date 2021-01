Kosovo: ministra Esteri Haradinaj riceve ambasciatore Qatar al Marri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino all'aprile 2022, quando si terranno in Serbia le elezioni presidenziali e parlamentari, Belgrado certamente non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo", ha affermato il presidente serbo. Secondo Vucic, dopo questa data, "il popolo deciderà". La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha intanto affermato che "con il riconoscimento e l'accettazione dell'inviolabilità del Kosovo, la Serbia non può rivendicare in cambio parti del territorio del Paese". "Il dialogo con la Serbia oggi è ancora chiuso", ha affermato Osmani, secondo cui Belgrado "dovrebbe pentirsi e chiedere scusa, non essere ricompensata". (Alt)