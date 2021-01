Business news: Cina, commercio estero registra aumento record dell'1,9 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni ed esportazioni totali di beni della Cina sono aumentate dell'1,9 per cento su base annua a 32.160 miliardi di yuan (circa cinquemila miliardi di dollari) nel 2020, raggiungendo un livello record nonostante il crollo mondiale delle spedizioni. Secondo l'Amministrazione generale delle dogane (Gac), le esportazioni sono aumentate del quattro per cento, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,7 per cento. Solo a dicembre, le esportazioni sono aumentate del 10,9 per cento su base annua in termini di yuan. "La Cina è emersa dalle sfide economiche e commerciali globali nel 2020 come l'unica grande economia del mondo ad aver registrato una crescita positiva nel commercio estero di merci", ha detto in una conferenza stampa il portavoce della Gac Li Kuiwen. Durante i primi dieci mesi dello scorso anno, il commercio estero e le esportazioni del Paese hanno rappresentato rispettivamente il 12,8 per cento e il 14,2 per cento del totale mondiale, raggiungendo entrambi i massimi storici, ha precisato Li, citando i dati dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e le statistiche nazionali disponibili. L'amministrazione doganale si aspetta che la Cina mantenga una crescita commerciale positiva quest'anno, poiché l'economia mondiale dovrebbe riprendersi e la seconda economia mondiale dovrebbe tornare a una crescita costante. (Cip)