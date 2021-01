Business news: produzione industriale contratta dell’1,9 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India si è contratta dell’1,9 per cento a novembre 2020, secondo gli ultimi dati ufficiali. A ottobre l’indice era salito del 4,2 per cento, dopo la revisione delle stime, mentre nel novembre del 2019 del 2,1 per cento. La contrazione è attribuita principalmente ai settori manifatturiero e minerario: il primo, che rappresenta il 77,63 per cento dell’economia, si è contratto dell’1,7 per cento; il secondo del 7,3 per cento. La generazione di energia elettrica, tuttavia, è aumentata del 3,5 per cento. (Inn)