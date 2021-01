Business news: Pechino si oppone a nuove sanzioni ad aziende cinesi da amministrazione Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone alle ripetute sanzioni degli Stati Uniti contro le aziende cinesi. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian dopo che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aggiunto altre nove aziende cinesi alla lista delle compagnie controllate o collegate alle Forze armate cinesi. Fra queste figurano il costruttore di smartphone Xiaomi, il costruttore di aeromobili Comac, e la compagnia petrolifera Cnooc. Come per le altre aziende inserite nella lista nera del governo Usa, gli investitori statunitensi avranno tempo fino al prossimo 11 novembre per disinvestire e chiudere la loro esposizione alle compagnie cinesi in questione. Zhao ha sottolineato che la mossa degli Stati Uniti interferisce con la normale cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi e mina l'interesse delle società straniere a investire e operare negli Stati Uniti, il che alla fine "danneggerà gli interessi delle società e degli investitori statunitensi". Ricordando come molte grandi multinazionali statunitensi siano nate da fusioni con organizzazioni militari, Zhao ha dichiarato che l'amministrazione Trump ha mostrato ancora una volta al mondo "che cosa sono l'unilateralismo, i doppi standard e il bullismo". "La Cina prenderà le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi e le sosterrà nella salvaguardia dei loro diritti e interessi in conformità con la legge", ha detto Zhao. (Cip)