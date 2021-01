Business news: Giordania-Iraq, investimenti iracheni nel Paese a 18 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli investimenti iracheni nel Paese ha raggiunto i 18 miliardi di dollari, distribuiti fra i settori industriale, immobiliare, sanitari, finanziario e bancario. Lo ha affermato l’ambasciatore dell’Iraq in Giordania, Haidar al Adhari, in un’intervista all’agenzia di stampa giordana “Petra”. La Giordania, ha detto Al Adhari, ha sempre sostenuto l’Iraq nonostante i cambiamenti drammatici che ha vissuto, e questo ha contribuito al mantenimento di relazioni strategiche e del partenariato fra i due Paesi. Per quanto riguarda la cooperazione economica, Al Adhari ha sottolineato che Amman e Baghdad hanno siglato un accordo di cooperazione economica e tecnica nel 1980, oltre all’accordo di libero scambio del 2009, mentre negli anni passati sono stati firmati altri accordi ed è stato annunciato il progetto di una zona economica lungo i confini tra i due Paesi. (Res)