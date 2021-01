Business news: Turchia, produzione industriale aumentata dell’11 per cento a novembre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Turchia è aumentata dell’11 per cento a novembre 2020 su base annua. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, citando dati dell’Autorità nazionale di statistica TurkStat. L'indice manifatturiero ha registrato la migliore performance tra i sottosettori industriali nel novembre 2020, aumentando dell'11,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo le statistiche fornite dall’agenzia turca. L'indice di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata è cresciuto del 7,5 per cento, mentre l'indice delle attività minerarie e estrattive è aumentato leggermente, del 4,6 per cento, nello stesso periodo. (Tua)