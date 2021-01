Business news: Israele, a fine 2020 deficit fiscale all'11,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha chiuso il 2020 con un deficit fiscale dell'11,7 per cento, pari a 160,3 miliardi di shekel (circa 41 miliardi di euro), in aumento rispetto all'11,1 per cento di fine novembre. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze. Il deficit ha raggiunto la cifra più alta dagli anni Ottanta a oggi a causa della crisi economica provocata dalla pandemia Covid-19. L'economia israeliana dovrebbe ridursi del 3,3 per cento nel 2020, molto meno del previsto, con una contrazione economica media rispetto alle economie sviluppate occidentali che dovrebbe essere del 5,5 per cento nel 2020. Secondo le autorità israeliane, l'incremento del deficit fiscale è dovuto a un calo delle entrate (-19,3 miliardi di shekel - circa 5 miliardi di euro), mentre altri 22 miliardi di shekel (circa 5,5 miliardi di euro) sono stati spesi per il sostegno ai disoccupati. (Res)