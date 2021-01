Business news: Iran, Rohani inaugura raffineria sull’isola di Qeshm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, ha inaugurato in videoconferenza una raffineria per petrolio greggio ultra-pesante sull’isola di Qeshm, nel Golfo persico, insieme ad altri 60 progetti in tutto il Paese. Secondo Hamid-Reza Momeni, presidente della Zona di libero scambio di Qeshm, la nuova raffineria – costruita con un investimento di 240 milioni di dollari – produrrà 35 mila barili di catrame al giorno e creerà 295 nuovi posti di lavoro. Fra gli scopi del progetto c’è anche la produzione di materiale ad alta qualità (Euro 5), la riduzione dell’inquinamento ambientale, l’efficienza energetica e il sostegno all’export. Nell’isola, Rohani ha inoltre inaugurato altri 27 progetti relativi ai settori di petrolio, gas, energia, pesca e turismo. (Res)