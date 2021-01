Business news: Benin, emessi Eurobond per 1 miliardo di euro per ristrutturare il debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Benin ha emesso due Eurobond per un totale di 1 miliardo di euro di finanziamenti che rientrano nella strategia di gestione del debito avviata nel 2018 dalle autorità di Cotonou. "Il Benin si unisce al ristretto numero di emittenti emergenti per avere un Eurobond con scadenza di oltre trent'anni", ha annunciato il governo di Cotonou in un comunicato. La raccolta fondi, riferisce la rivista "Jeune Afrique", è considerata senza precedenti e riguarda un primo eurobond del valore di 700 milioni di euro emessi su un periodo di 11 anni ad un tasso di oltre il 4,8 per cento, mentre la seconda obbligazione è di 300 milioni di euro su un periodo di oltre 31 anni (più del 6,8 per cento). Dallo scorso 6 gennaio il ministro delle Finanze Romuald Wadagni si è speso presso i potenziali investitori a capo di una delegazione volata a New York appositamente per avviare i negoziati. Le discussioni bilaterali si sono susseguite a ritmo sostenuto fino all'11 gennaio, permettendo al governo beninese di concludere un'operazione ambiziosa. (Res)