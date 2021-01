Business news: Nigeria, inflazione al 15,4 per cento, livello più alto da oltre due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione della Nigeria è salito a dicembre al 15,4 per cento del prodotto interno lordo (Pil), aumentando dal 14,8 per cento registrato a novembre e raggiungendo il livello più alto negli ultimi 32 mesi consecutivi. Lo dice l'Ente nazionale di statistica (Nbs) nel suo ultimo rapporto pubblicato sul sito della presidenza, nel quale si evidenzia che nel periodo considerato l'inflazione alimentare è salita al 19,5 per cento, mentre l'inflazione core è salita all'11,3. Com'è noto, quest'ultima esclude dal conteggio i beni soggetti a forte volatilità di prezzo, in particolare i beni alimentari ed i prodotti legati al settore dell'energia. Il livello di inflazione annunciato dall'Nbs conferma un aumento dell'inflazione nigeriana che prosegue ormai da 16 mesi consecutivi. "Il tasso di inflazione urbana è aumentato del 16,3 per cento su anno a dicembre 2020 dal 15,4 per cento registrato a novembre, mentre il tasso di inflazione rurale è aumentato del 15,2 per cento nel dicembre 2020 dal 14,3 per cento di novembre", sintetizza il rapporto. (Res)