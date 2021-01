Serbia: presidente Vucic a colloquio con vertici del segretariato della Comunità trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vucic ha chiesto al direttore del segretariato di aiutare a stabilire dei corridoi verdi ai confini dei Balcani occidentali e dell'Unione europea, ovvero di rimuovere le barriere per un flusso più rapido di merci, seguendo l'esempio dei corridoi verdi stabiliti tra i partner nei Balcani occidentali nel corso della pandemia di Covid-19. Vucic ha sottolineato l'importanza per la Serbia di attuare questa iniziativa, in particolare ai confini con Croazia e Ungheria, dove si registrano i maggiori tempi di attesa per il traffico e i trasportatori. Il presidente serbo ha poi individuato i progetti ritenuti prioritari per la Serbia e chiesto un'accelerazione delle procedure per la realizzazione dell'autostrada Nis-Pristina. L'accordo sull'istituzione della Comunità dei trasporti è stato firmato al vertice sui Balcani occidentali tenuto a Trieste nel 2017. (Seb)