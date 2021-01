Kosovo: leader Aak Haradinaj, possibile governo insieme a Vetevendosje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni del 14 febbraio in Kosovo sarà possibile creare un governo formato dai partiti Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Movimento Vetevendosje. Lo ha dichiarato il leader dell'Aak, Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente "Klan Kosova". "Per quanto ci riguarda un governo tra Aak e Movimento Vetevendosje è possibile. Questo dipende dalla volontà del Vetevendosje; devono decidere se gli serve o meno questo, se loro vinceranno le elezioni", ha affermato l'ex premier kosovaro Haradinaj. La maggior parte dei partiti politici del Kosovo ha iniziato a organizzare riunioni in diversi comuni, in vista dell'imminente inizio della campagna elettorale. Secondo il portale d'informazione "Kallxo", tuttavia, queste riunioni elettorali si stanno svolgendo in luoghi chiusi ed in violazione delle normative per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Una denuncia per la violazione delle norme restrittive da parte dei partiti politici è arrivata anche dalla Camera di commercio del Kosovo. "Le recenti manifestazioni elettorali in luoghi chiusi stanno rendendo inutili tutte le misure restrittive contro la diffusione della pandemia", ha dichiarato il presidente della Camera di commercio kosovara, Berat Rukiqi, scrivendo su Facebook. "Come possono (i politici) giustificare le limitazioni nelle ore di lavoro. I politici ed i cittadini sono uguali davanti alla legge. E' un'ipocrisia che alcune persone, che ci promettono lo stato di diritto, sono coloro che violano le leggi", ha affermato Rukiqi. Il comune di Pristina, tramite un comunicato, ha intanto avvisto tutti i partiti politici che ci saranno multe di 2.000 euro contro chi organizzerà manifestazioni elettorali in violazione delle regole per il contrasto della pandemia. (segue) (Alt)