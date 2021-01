Kosovo: secondo il leader di Aak Haradinaj, è possibile un governo insieme a Vetevendosje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni del 14 febbraio in Kosovo sarà possibile creare un governo formato dai partiti Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Movimento Vetevendosje. Lo ha dichiarato il leader dell'Aak, Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente "Klan Kosova". "Per quanto ci riguarda un governo tra Aak e Movimento Vetevendosje è possibile. Questo dipende dalla volontà del Vetevendosje; devono decidere se gli serve o meno questo, se loro vinceranno le elezioni", ha affermato l'ex premier kosovaro Haradinaj. La maggior parte dei partiti politici del Kosovo ha iniziato a organizzare riunioni in diversi comuni, in vista dell'imminente inizio della campagna elettorale. Secondo il portale d'informazione "Kallxo", tuttavia, queste riunioni elettorali si stanno svolgendo in luoghi chiusi ed in violazione delle normative per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Una denuncia per la violazione delle norme restrittive da parte dei partiti politici è arrivata anche dalla Camera di commercio del Kosovo. "Le recenti manifestazioni elettorali in luoghi chiusi stanno rendendo inutili tutte le misure restrittive contro la diffusione della pandemia", ha dichiarato il presidente della Camera di commercio kosovara, Berat Rukiqi, scrivendo su Facebook. "Come possono (i politici) giustificare le limitazioni nelle ore di lavoro. I politici ed i cittadini sono uguali davanti alla legge. E' un'ipocrisia che alcune persone, che ci promettono lo stato di diritto, sono coloro che violano le leggi", ha affermato Rukiqi. Il comune di Pristina, tramite un comunicato, ha intanto avvisto tutti i partiti politici che ci saranno multe di 2.000 euro contro chi organizzerà manifestazioni elettorali in violazione delle regole per il contrasto della pandemia.La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha dichiarato che le elezioni politiche anticipate si terranno il 14 febbraio. L'annuncio di Osmani fa seguito alla decisione della Corte costituzionale di Pristina di annullare il voto parlamentare che si è tenuto a giugno per valido per la formazione del governo guidato da Avdulah Hoti. "La Commissione elettorale è incaricata di intraprendere tutte le azioni necessarie per tenere le elezioni", ha detto Osmani in una dichiarazione scritta. "È fondamentale che questo processo elettorale sia equo e libero per contribuire ulteriormente al progresso della democrazia nel nostro Paese", ha aggiunto.Il primo ministro kosovaro Hoti ha affermato nelle scorse settimane che rispetterà la sentenza della Corte costituzionale che ha giudicato illegale il voto del Parlamento dello scorso giugno che ha portato alla formazione del governo guidato dallo stesso Hoti. "Lo accetto pienamente e lo rispetterò senza alcun dubbio. Non commenterò la decisione della Corte costituzionale. Sono lieto che la Corte costituzionale l'abbia spiegato. Il governo resta in servizio fino all'elezione di uno nuovo", ha detto Hoti. In Kosovo si terranno elezioni anticipate, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato lunedì 21 dicembre illegale il voto del Parlamento dello scorso giugno che ha portato alla formazione del governo guidato da Avdullah Hoti.L'esecutivo aveva infatti ottenuto la fiducia grazie al voto del deputato Etem Arifi: in base alla sentenza del 21 dicembre della Corte costituzionale, il parlamentare in questione non avrebbe potuto esprimere il proprio sostegno al governo, a causa di una precedente condanna per frode. I giudici hanno affermato che, in base alla costituzione del Kosovo e alla legge elettorale, una persona condannata negli ultimi tre anni non può esprimere un voto valido in parlamento. Il governo è ora obbligato a tenere nuove elezioni entro 40 giorni. Arifi si è presentato al centro di detenzione di Pristina a settembre, dopo aver ritardato di mesi la sentenza del tribunale. (Alt)