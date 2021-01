Kosovo: elezioni 14 febbraio, partiti valutano possibili coalizioni elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni del 14 febbraio in Kosovo sarà possibile creare un governo formato dai partiti Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Movimento Vetevendosje, secondo quanto dichiarato dal leader dell'Aak, Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente "Klan Kosova". "Per quanto ci riguarda un governo tra Aak e Movimento Vetevendosje è possibile. Questo dipende dalla volontà del Vetevendosje; devono decidere se gli serve o meno questo, se loro vinceranno le elezioni", ha affermato l'ex premier kosovaro Haradinaj. (segue) (Alt)