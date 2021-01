Kosovo-Serbia: presidente Osmani, pericoloso per Ue che 5 membri non riconoscano Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di martedì il tweet postato in occasione della visita di Osmani a Bruxelles ha provocato la reazione del direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic. Quest'ultimo ha chiesto alla Commissione Ue di rispondere alla domanda su "quando l'Ue ha riconosciuto ufficialmente il Kosovo" e se dunque il dialogo fra Belgrado e Pristina "è diventato superfluo". Il tweet è stato rimosso e sostituito con la dicitura per Osmani di "presidente ad interim del Kosovo" con l'aggiunta di una nota a piè di pagina accanto alla parola Kosovo. (Alt)