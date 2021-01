Kosovo: elezioni 14 febbraio, accordo tra lista presidente Osmani e Vetevendosje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha infatti guidato il governo sorto a Pristina circa un anno fa, all'inizio del 2020, con la coalizione tra Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk). Questa coalizione è durata solamente pochi mesi venendo destituita con l'abbandono della coalizione da parte dell'Ldk, che nel giugno scorso ha formato un nuovo governo con Avdullah Hoti come premier grazie al sostegno di altre forze politiche. La presidente del Parlamento Osmani, ex vice leader dell'Ldk, in rottura con la linea del partito anche per la scelta di abbandonare la coalizione con il Vetevendosje ha lasciato nei mesi scorsi lo schieramento di centro destra annunciando la creazione di una sua lista indipendente e facendosi promotrice dell'esigenza di tornare alle urne. Un'esigenza quest'ultima condivisa in questi mesi con il partito della sinistra nazionalista guidato da Kurti. Secondo quanto dichiarato oggi da Osmani, l'accordo con il Vetevendosje ben rappresenta la volontà dei cittadini kosovari. La presidente ad interim, che come seconda carica dello Stato ha assunto quest'altro ruolo ad interim dopo le dimissioni di Hashim Thaci, ha affermato che alle elezioni di febbraio ci sono i margini per una "vittoria plebiscitaria" della sua lista e del Vetevendosje. (segue) (Alt)