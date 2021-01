Kosovo: piano per la ripresa economica prevede aumento delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti ha svelato oggi in una conferenza stampa insieme al ministro delle Finanze, Hykmete Bajrami, il programma di ripresa economica per il 2021. Il piano da oltre 100 milioni di euro prevede 16 misure specifiche, tra cui l'aumento delle pensioni. "Abbiamo votato una decisione importante per quanto riguarda le misure per l'attuazione della legge per la ripresa economica", ha spiegato Hoti. "Un importo di 6,5 milioni sarà stanziato per le piccole imprese, con procedure rapide. Abbiamo stanziato cinque milioni di euro per il ministero dell'Istruzione e della Scienza per organizzare le lezioni", ha aggiunto. "Sosteniamo il ministero della Cultura con 2,5 milioni di euro. Le imprenditrici con un milione di euro mentre50 milioni di euro sono destinate alla sanità", ha sottolineato il capo del governo di Pristina chiarendo che per il ministero dell'Agricoltura saranno messi a disposizione sei milioni di euro. Inoltre l'esecutivo ha stanziato 7,9 milioni di euro per i comuni e 21 milioni a sostegno delle impese nazionali. Hoti ha anche ricordato gli ingenti danni causati dalle recenti inondazioni aggiungendo che non ci sono state vittime. "Con il fondo di emergenza aiuteremo le famiglie colpite. Procederemo dal fondo di riserva", ha osservato il premier. (Alt)