Kosovo: governo allenta misure anti Covid, possibili riaperture negozi a seconda del rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha deciso oggi di allentare le misure restrittive per il contrasto alla pandemia di Covid-19 su proposta del ministero della Salute. Secondo quanto riferito dai media di Pristina, i comuni continueranno a essere suddivisi in tre gruppi in base al rischio di diffusione del virus. Nei comuni a basso e medio rischio gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti fino alle 22, dopodiché offriranno solo servizi di "asporto". Non ci saranno restrizioni alla circolazione dei cittadini. La circolazione dei cittadini nei comuni ad alto rischio, o in zona rossa, è consentita fino alle 21:30, mentre la circolazione sarà limitata dalle 21:30 alle 5. In questi comuni le attività economiche potranno restare aperte fino alle 21. Dopo questi orari è possibile effettuare "ordini di consegna" dai ristoranti. Sono vietati inoltre raduni di più di 50 persone. (segue) (Alt)