Kosovo: governo allenta misure anti Covid, possibili riaperture negozi a seconda del rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il ministro della Salute del Kosovo, Armend Zemaj, ha reso noto che il Paese è riuscito ad ottenere più di un milione di dosi di vaccini contro il Covid e sta affrontando con successo la pandemia. “Vorrei rassicurar e i cittadini del Paese che ci siamo già assicurati 1.220.000 vaccini anti Covid. Sino all'arrivo dei vaccini continuiamo a rispettare le misure e non sovraccaricare le istituzioni sanitarie", ha scritto Zemaj. Uran Ismaili, esponente del Partito democratico del Kosovo (Pdk), ha affermato che la dichiarazione dei rappresentanti di Pfizer-BioNtech, le aziende Usa e tedesca produttrici di uno dei vaccini, secondo cui non esiste ancora un accordo firmato con il Kosovo è "allarmante". "È doloroso che mentre i cittadini dei Paesi della regione hanno già iniziato le vaccinazioni contro il virus, quelli del Kosovo ancora non sanno se riceveranno i vaccini quest'anno o no", ha scritto Ismaili su Facebook. L’esponente del Pdk ha invitato il governo del Kosovo a "fare chiarezza e precisare a tutti quando arriveranno i vaccini in Kosovo e se c'è un accordo firmato. Altrimenti, tutta questa fretta da parte del governo di rilasciare dichiarazioni false sarà nient'altro che un tentativo di fare campagna elettorale". (Alt)