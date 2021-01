Business news: Banca centrale Cina, politica monetaria sosterrà ripresa economica quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria fornirà il supporto necessario per la ripresa economica della Cina nel 2021. Lo ha dichiarato Chen Yulu, vicegovernatore della Banca popolare cinese (Pboc o Banca centrale). "La politica monetaria prudente della Cina sarà più flessibile, mirata e appropriata quest'anno", ha detto Chen Yulu in una conferenza stampa, aggiungendo che la banca centrale darà la priorità alla stabilità politica ed eviterà grandi fluttuazioni dei prezzi. Secondo quanto riferito da Chen, il tasso medio ponderato sui prestiti alle imprese della Cina era del 4,61 per cento alla fine del 2020, in calo di 51 punti base rispetto a un anno fa. Sun Guofeng, capo del dipartimento di Politica monetaria della Pboc, nel corso dello stesso briefing, ha aggiunto che le fluttuazioni a due vie della valuta yuan diventeranno normali in futuro. "La banca centrale manterrà lo yuan sostanzialmente stabile a un livello ragionevole ed equilibrato", ha detto Sun. Lo yuan ha guadagnato quasi il sette per cento rispetto al dollaro Usa nel 2020 e ha continuato a crescere nel nuovo anno, anche se recentemente ci sono stati segnali che i politici si stiano preoccupando per i suoi rapidi guadagni. (Cip)