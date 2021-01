Business news: Libia, Banca centrale inizia vendita al pubblico di valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale libica inizierà a breve la vendita di valuta estera ai cittadini. Lo ha detto Musbah al Ekary, membro del comitato del tasso di cambio della Banca centrale, secondo quanto riferisce il sito web d’informazione “Libya Express”. Quest’ultimo ha dichiarato che la liquidità sarà resa disponibile “nei prossimi giorni” mentre il limite di prelievo verrà innalzato fino a 10 mila dinari libici al mese. L’auspicio è che la crisi di liquidità nel Paese cessi drasticamente nelle prossime due settimane e che la differenza tra contanti e assegni sia via via appianata. Al Ekary ha detto che gli studi condotti dall’istituto emittente indicano che fintanto che le entrate petrolifere rimarranno al livello attuale, la Banca centrale sarà in grado di fornire costantemente valuta estera. (Lit)