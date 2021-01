Business news: Egitto firma un accordo integrativo da 1,1 miliardi di dollari con Itfc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha firmato un accordo supplementare da 1,1 miliardi di dollari con la International Islamic Trade Finance Corporation (Itfc). Lo riferiscono in una nota congiunta i ministeri egiziani del Petrolio e della Cooperazione internazionale. L'accordo è stato firmato durante una cerimonia virtuale dai rappresentanti della Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) e della General Authority for Supply Commodities (Gasc), da parte egiziana, e dall’amministratore delegato di Itfc Hani Sonbol. L'intesa fa parte di un accordo quadro firmato nel gennaio 2018 per fornire un finanziamento fino a 3 miliardi di dollari per finanziare i prodotti combustibili e le principali materie prime. Alla cerimonia virtuale hanno partecipato i ministri del Petrolio, della Pianificazione, della Cooperazione internazionale e dell’Industria, rispettivamente Tarek el Molla, Ali el Moselhi, Hala al Saeid, Rania al Mashat, Nivene Gamea. Il finanziamento di 1,1 miliardi di dollari verrà impiegato per il sostegno di una serie di progetti e programmi che mirano a razionalizzare il commercio, sviluppare capacità, supporto istituzionale, migliorare la competitività per i diversi settori del commercio estero, nonché realizzare progetti per digitalizzare i processi commerciali. In particolare andranno a sostenere il settore della produzione di cotone in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) e rafforzeranno l'imprenditorialità femminile attraverso il programma "She Trades" dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (Cae)