Business news: Egitto, Al Sisi punta a cooperazione con tedesca Lursenn nel settore navale

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto Peter Lursenn, numero uno dell’omonimo gruppo di cantieri navali tedeschi. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza, Bassam Radi. All’incontro hanno partecipato il generale Ahmed Khaled, comandante della Marina egiziana, e il generale Ahmed al Shazli, capo della divisione affari finanziari delle Forze armate. Le parti hanno discusso della cooperazione bilaterale e del trasferimento di tecnologia nel settore della cantieristica navale, oltre che del miglioramento delle capacità dei dirigenti egiziani. Da parte sua, Lursenn ha elogiato le “promettenti opportunità” degli investimenti esteri diretti (Ide) in Egitto, in particolare alla luce degli sforzi del governo per ammodernare le infrastrutture e migliorare il clima imprenditoriale. (Cae)