Business news: Turchia, Ocse rivede al rialzo stime per crescita 2020

- L’Ocse ha rivisto al rialzo le stime relative alla crescita registrata dall’economia turca nel 2020, calcolando una contrazione dello 0,2 per cento (contro l’1,3 per cento previsto inizialmente). Nell’ultimo rapporto economico sulla Turchia, l’organizzazione con sede a Parigi ha detto che “la ripresa dell’economia turca dalla prima ondata della pandemia è stata forte, ma affronta venti contrari”; tuttavia un economista Ocse, Rauf Gonenc, ha annunciato ai giornalisti durante una videoconferenza che l’economia potrebbe perfino chiudere il 2020 con una leggera crescita positiva. Si tratta, secondo il quotidiano turco “Daily Sabah”, di uno dei ‘rimbalzi’ più forti fra i Paesi membri dell’organizzazione: nel terzo trimestre 2020 la Turchia ha assistito a un tasso di crescita del 6,7 per cento, superiore alle attese, contro una recessione del 9,9 per cento nei tre mesi precedenti, dovuta alle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. (Tua)