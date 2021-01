Business news: Kenya, Club di Parigi accetta richiesta sospensione debito fino a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Club dei creditori internazionali, noto come Club di Parigi, ha accettato la richiesta di prorogare la sospensione del servizio del debito del Kenya da gennaio fino alla fine di giugno. “Il Kenya si impegna a dedicare le risorse liberate da questa iniziativa per aumentare la spesa al fine di mitigare l'impatto sanitario, economico e sociale della crisi da Covid-19", ha affermato il Club di Parigi in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web. Il Kenya, prosegue la nota, è inoltre impegnato a richiedere ad altri creditori ufficiali bilaterali un trattamento del debito in linea con i termini concordati della Debt Service Suspension Initiative (Dssi) del gruppo G20. Lo scorso mese di novembre il governo di Nairobi ha cambiato idea sull'iniziativa G20 di cancellazione del debito dopo aver in un primo momento rifiutato di aderirvi, con il ministro delle Finanze, Ukur Yatani, che ha avanzato al Club di Parigi la richiesta di differire circa 690 milioni di dollari di pagamenti del debito. L'adesione all'accordo è stata importante, ha affermato Yatani, in quanto aiuterà ad aprire le porte per ulteriori finanziamenti da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) e dalla Banca mondiale. (Res)